Внесены изменения в состав Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Азербайджана

Внесены изменения в состав Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в распоряжении, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 6 августа 2009 года № 429 "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств".

Согласно распоряжению, "председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию" заменен на "исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями".