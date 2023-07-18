В Азербайджане три учреждения получили новые полномочия

Внесены изменения в закон Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал новый закон, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные частью восьмой статьи 12 закона Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

В части восьмой статьи 12 данного закона под "органом (структурой)" понимается Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики в соответствии с Кодексом об административных проступках должен в трехмесячный срок по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики определить порядок использования средств, собранных из наложенных TƏBİB штрафов и перечисленных на счет этого ведомства.