Шахину Мустафаеву поручена новая должность

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 24 сентября 2022 года № 3488 "О создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (учреждений) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Внести в часть 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 24 сентября 2022 года № 3488 "О создании Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (учреждений) в области обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2022, № 9, статья 1066) следующие изменения:

1. Перед словами "заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики" добавить слова "Шахин Мустафаев -".

2. После абзаца "начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики" добавить новый абзац следующего содержания:

"Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики".

3. В конце абзаца "председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики" убрать знак препинания (точку) и после этого абзаца добавить новый абзац следующего содержания:

"Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана".