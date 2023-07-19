https://news.day.az/officialchronicle/1582450.html Судейф Имамвердиев награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени - Распоряжение
Судейф Имамвердиев награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Судейфа Имамвердиева орденом "За службу Родине" 1-й степени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни и научно-педагогической сфере Азербайджанской Республики Судейф Башир оглы Имамвердиев награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени.
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