Судейф Имамвердиев награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Судейфа Имамвердиева орденом "За службу Родине" 1-й степени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни и научно-педагогической сфере Азербайджанской Республики Судейф Башир оглы Имамвердиев награжден орденом "За службу Родине" 1-й степени.