В Азербайджане группа лиц награждена медалью «За заслуги в сфере разминирования»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "За заслуги в сфере разминирования".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Наградить медалью "За заслуги в сфере разминирования" следующих лиц, отличившихся в деятельности по разминированию в Азербайджанской Республике:

Магеррамова Вугара Гурбанали оглу - полковника

Азизова Вугара Ахъяддин оглу - полковника-лейтенанта

Мамедова Исмаила Рамазан оглу - капитана

Зейналова Шакира Рашид оглу - капитана

Алиярова Асифа Амиль оглу - младшего лейтенанта

Алиева Мирсафара Логман оглу - младшего лейтенанта

Мустафаева Бахруза Халиг оглу - гизиря

Джафарова Тахмираза Сархан оглу - младшего гизиря

Гусейнова Ясина Джамал оглу

Худиева Асефа Мурсал оглу

Худиева Рамиля Техран оглу

Гулиева Эльчина Айдын оглу

Гулиева Вюсала Видади оглу

Мамедова Арзу Достали оглу

Мирзоева Эльмеддина Тофиг оглу

Намазова Бахруза Рафиг оглу

Рзаева Шамиля Этибар оглу

Салманова Ровшана Шахверди оглу

Султанова Азера Али оглу

Шахверенова Фикрета Гудрет оглу

Велиева Эльмана Энвер оглу

Велиева Рухина Султан оглу

Зейналова Тельмана Бабир оглу".