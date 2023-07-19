Володимир Зеленский выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Украины Володимир Зеленский выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь, передает в среду Day.Az.

"Я благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о выделении помощи на приобретение энергетического оборудования для нужд Украины. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергетического комплекса Украины перед лицом постоянных атак агрессора. Мы продолжаем активно работать с нашими партнерами по подготовке энергосистемы Украину к зиме",- написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики 7,6 миллиона (семь миллионов шестьсот тысяч) долларов США в манатном эквиваленте для закупки и отправки электрооборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине.