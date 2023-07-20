Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 июля посетил Джалилабадский район.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования.

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