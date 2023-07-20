https://news.day.az/officialchronicle/1582676.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 июля посетил Джалилабадский район.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре