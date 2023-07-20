Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша

20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился со строительством 27-километрового участка автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 1-й технической категории до Физулинского международного аэропорта.

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