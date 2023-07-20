https://news.day.az/officialchronicle/1582737.html Президент Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района
Президент Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района
20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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