Президент Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района

20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил освобожденные от оккупации села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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