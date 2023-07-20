Планируется строительство Кяльбаджарского и Лачинского профессиональных училищ.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом 20 июля Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на открытии Джалилабадского государственного центра профессионального образования.

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