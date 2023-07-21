Президент Ильхам Алиев находится в поездке в Шушинском районе

21 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туристических объектов, которые будут построены в селе Дашалты за счет частных инвестиций, ознакомился со строительством Шушинской городской больницы на 90 коек и Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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