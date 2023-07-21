https://news.day.az/officialchronicle/1582841.html Президент Ильхам Алиев находится в поездке в Шушинском районе
Президент Ильхам Алиев находится в поездке в Шушинском районе
21 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туристических объектов, которые будут построены в селе Дашалты за счет частных инвестиций, ознакомился со строительством Шушинской городской больницы на 90 коек и Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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