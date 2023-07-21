https://news.day.az/officialchronicle/1582849.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, которые предстоит осуществить в селе Дашалты
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, которые предстоит осуществить в селе Дашалты
21 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, которые предстоит осуществить в селе Дашалты Шушинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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