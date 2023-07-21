https://news.day.az/officialchronicle/1582850.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового жилого комплекса в селе Дашалты
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового жилого комплекса в селе Дашалты
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шушинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент нового жилого комплекса в селе Дашалты, который будет построен за счет частных инвестиций.
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