Президент Ильхам Алиев заложил фундамент туристических объектов в селе Дашалты

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шушинский район.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки глава государства заложил фундамент туристических объектов в селе Дашалты.

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