https://news.day.az/officialchronicle/1582851.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент туристических объектов в селе Дашалты
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент туристических объектов в селе Дашалты
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шушинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки глава государства заложил фундамент туристических объектов в селе Дашалты.
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