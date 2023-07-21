https://news.day.az/officialchronicle/1582854.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Шушинской городской больнице
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Шушинской городской больнице
21 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в Шушинской городской больнице на 90 коек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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