https://news.day.az/officialchronicle/1582856.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в полной средней школе №1 города Шуша
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в полной средней школе №1 города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Шушинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с ходом строительных работ, осуществляемых в полной средней школе № 1 города Шуша на 960 ученических мест.
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