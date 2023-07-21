Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в полной средней школе №1 города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Шушинский район.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с ходом строительных работ, осуществляемых в полной средней школе № 1 города Шуша на 960 ученических мест.

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