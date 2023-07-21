Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ нашей Победы

Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"В то же время Шуша - это символ нашей Победы, а также символ нашего мира, потому что после освобождения города Шуша завершилась Вторая Карабахская война", - отметил глава государства.