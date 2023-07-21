https://news.day.az/officialchronicle/1582979.html Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ нашей Победы
Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ нашей Победы
Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"В то же время Шуша - это символ нашей Победы, а также символ нашего мира, потому что после освобождения города Шуша завершилась Вторая Карабахская война", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре