Президент Ильхам Алиев: Город Шуша – символ нашего мужества

Город Шуша - символ нашего мужества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что в Шуше уже проводится ряд международных мероприятий - международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа и др., глава государства сказал, что несмотря на целенаправленное разрушение города во время оккупации, он сохранил свою самобытность.