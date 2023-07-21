https://news.day.az/officialchronicle/1582982.html Президент Ильхам Алиев: Город Шуша – символ нашего мужества
Президент Ильхам Алиев: Город Шуша – символ нашего мужества
Город Шуша - символ нашего мужества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Отметив, что в Шуше уже проводится ряд международных мероприятий - международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа и др., глава государства сказал, что несмотря на целенаправленное разрушение города во время оккупации, он сохранил свою самобытность.
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