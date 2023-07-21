https://news.day.az/officialchronicle/1582984.html Президент Ильхам Алиев: Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом является очень важным фактором регионального развития и региональной стабильности
Президент Ильхам Алиев: Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом является очень важным фактором регионального развития и региональной стабильности
Наша личная дружба с Президентом Эрдоганом известна не только региональному сообществу, но и всему миру. Это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Отметив, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях, глава государства подчеркнул, что это прекрасная основа для развития наших стран и поддержки друг друга.
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