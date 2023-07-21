Президент Ильхам Алиев: Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, должны добиться прочного мира

Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что Анкара играет стабилизирующую роль, глава государства сказал: "Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами".