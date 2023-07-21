Президент Ильхам Алиев: Уровень солидарности в нашем обществе высок как никогда

После освобождения наших земель мы не видим потенциальных угроз для нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Внутри страны какой-либо опасности нет, страна стабильна, уровень солидарности в обществе высок как никогда, экономическое развитие страны идет очень впечатляюще", - заявил глава государства, подчеркнув, что экономика Азербайджана самодостаточна. "Мы самодостаточны за счет собственных ресурсов и осуществляем хорошее управление", - добавил Президент.