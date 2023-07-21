Президент Ильхам Алиев: С первых часов Второй Карабахской войны руководство и народ Турции стояли с нами плечом к плечу

С первых часов Второй Карабахской войны руководство Турции и ее народ стояли плечом к плечу с нами. Большую поддержку нам оказало заявление Президента Эрдогана в первые часы Карабахской войны о том, что "Азербайджан не одинок".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Эту моральную поддержку от наших братьев мы чувствовали все 44 дня. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции, и другие представители государства также выражали свое мнение по этому вопросу. Это стало для нас большой моральной и политической поддержкой", - отметил Президент Азербайджана.