Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты

После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция де-факто оформили существующие отношения, и мы подняли их на уровень союзничества, подписав знаменитую Шушинскую декларацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув значение Шушинской декларации, глава государства отметил: "Это большое достижение и большое достояние для наших народов и стран. Эта декларация открывает перед нами новые горизонты".