https://news.day.az/officialchronicle/1583006.html Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты
Президент Азербайджана: Шушинская декларация открывает перед нами новые горизонты
После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция де-факто оформили существующие отношения, и мы подняли их на уровень союзничества, подписав знаменитую Шушинскую декларацию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Подчеркнув значение Шушинской декларации, глава государства отметил: "Это большое достижение и большое достояние для наших народов и стран. Эта декларация открывает перед нами новые горизонты".
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