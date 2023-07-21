https://news.day.az/officialchronicle/1583011.html Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления
Независимость азербайджанских медиа является одним из главнейших условий для развития нашего общества. Я очень рад, что в наших СМИ успешно идет процесс оздоровления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"Статьи, противоречащие интересам народа, которые могут нанести ущерб интересам государства, появляются уже крайне редко. То есть это фактор, свидетельствующий об ответственности представителей СМИ", - подчеркнул глава государства.
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