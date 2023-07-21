Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости

Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости. Потому что невозможно не гордиться своим народом, нашей армией, нашими героями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что Отечественная война еще раз продемонстрировала патриотизм наших героических солдат и офицеров, нашего народа, Президент Азербайджана сказал: "Все это еще раз позволило всем нам лучше узнать свой народ, еще раз показало, прежде всего, каждому из нас и всему миру, какими высокими нравственными качествами обладает азербайджанский народ".