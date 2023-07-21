https://news.day.az/officialchronicle/1583041.html Президент: В течение последующих трех лет мы вернем более 150 тысяч человек в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы
Президент: В течение последующих трех лет мы вернем более 150 тысяч человек в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы
В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"Только в Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша", - отметил глава государства.
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