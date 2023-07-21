Президент Ильхам Алиев: Работа, которую мы проделали за два с половиной года, показывает, что у нас очень серьезный опыт и профессиональные кадры

Работы по разминированию - самое большое препятствие "Великому возвращению". Работа, которую мы проделали за эти два с половиной года, показывает, что у нас есть не только финансовые возможности, но и очень серьезный опыт и профессиональные кадры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Думаю, никому и в голову не пришло бы, что можно реализовать проекты такого масштаба всего за два с половиной года. Никто не мог представить, что всего за два с половиной года будет проделана такая широкомасштабная работа, причем, на такой огромной территории. На территории площадью десять тысяч квадратных километров работы ведутся днем и ночью", - подчеркнул глава государства.