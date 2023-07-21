Президент Ильхам Алиев: Мы очень хотим, что люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями

При утверждении генеральных планов городов учитывалось и мнение людей, живших в них. И церемонии начала восстановления городов я проводил вместе с бывшими переселенцами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Мы очень хотим, чтобы люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями, и мы к этому идем и будем идти", - подчеркнул глава государства.