https://news.day.az/officialchronicle/1583050.html Президент Ильхам Алиев: Мы очень хотим, что люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями
Президент Ильхам Алиев: Мы очень хотим, что люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями
При утверждении генеральных планов городов учитывалось и мнение людей, живших в них. И церемонии начала восстановления городов я проводил вместе с бывшими переселенцами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"Мы очень хотим, чтобы люди, страдавшие морально и физически на протяжении тридцати лет, были обеспечены наилучшими условиями, и мы к этому идем и будем идти", - подчеркнул глава государства.
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