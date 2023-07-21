https://news.day.az/officialchronicle/1583059.html Президент Ильхам Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
Президент Ильхам Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор
Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем", - добавил Президент Ильхам Алиев.
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