Президент Ильхам Алиев: Если Армения откажется от своих территориальных претензий, до конца года можно будет подписать мирный договор

Если Армения откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного соглашения до конца года вполне возможно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность. В то же время, учитывая очень чувствительную геополитическую ситуацию, это создаст трудности и в будущем", - добавил Президент Ильхам Алиев.