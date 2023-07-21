Президент Ильхам Алиев: Армения признала, что Карабах – это Азербайджан, и уже наступил этап подписания документа

В настоящее время процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном поддерживают три международные стороны - США, Россия и Европейский Союз. Азербайджан искренне участвует в этом процессе по трем направлениям и демонстрирует ориентированный на результат подход. Но пока результата нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Я думаю, что Армения должна сделать последний шаг. Они уже предприняли ряд шагов после войны, и я бы не сказал, что эти шаги были предприняты добровольно. За последние два с половиной года было несколько моментов. Они отчетливо продемонстрировали Армении, что если они не признают нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Совершенно ясно, что это значит для них. Они уже признали, что Карабах - это Азербайджан, открыто заявили об этом, и сейчас уже наступил этап подписания документа. Это исключительно важный последний момент", - отметил глава государства.