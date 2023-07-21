Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны

Проект "Южный газовый коридор" уже успешно реализован, и за два года Азербайджан стал важным поставщиком газа в Европу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Напомнив, что председатель Еврокомиссии назвал Азербайджан надежным партнером, а еврокомиссар по энергетике назвал нашу страну общеевропейским поставщиком газа, глава государства отметил: "Безусловно, география поставок нашего газа в Европу расширяется. Надеюсь, что до конца года покупателями азербайджанского газа станут еще две европейские страны".