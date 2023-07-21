Президент Ильхам Алиев: Непредоставление минных карт – это продолжение террора Армении против нас

С момента окончания войны в результате подрыва на минах погибло или тяжело ранено более трехсот человек. То есть на освобожденных территориях произошло около трехсот разрывов мин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что установление мин является военным преступлением, глава государства отметил: "Непредставление минных карт является продолжением террора Армении против нас. Мы знаем, что у них есть эти карты, потому что именно так устанавливают мины. У саперов бывает карта, потому что сами могут подорваться на этой мине. Премьер-министр Армении лично сообщал нам официально, что таких карт у них нет. Наконец они признались, что такие карты имеются".