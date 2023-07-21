Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам

Азербайджан активно используем беспилотники в разминировании территорий. Благодаря некоторым блестящим умам у нас уже есть такие дроны. Это очень помогает нам. Мы понимаем, что это очень длительный процесс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что армянский террор против Азербайджана продолжается, глава государства сказал: "Мы изолировали неразминированные территории, и доступ на освобожденные территории все еще ограничен. Это позволяет нам предотвратить потери. Однако, если бывшие вынужденные переселенцы будут массово возвращаться, то им следует быть очень осторожными".

Обращаясь к бывшим вынужденным переселенцам, нашим соотечественникам, Президент Ильхам Алиев призвал их не посещать территории, въезд на которые запрещен. "Это крайне опасно", - подчеркнул глава государства.