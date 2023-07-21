Президент Ильхам Алиев: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются

Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются. Некоторое время назад было открыто и наше посольство в Африканском Союзе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Кроме того, у нас тесные связи с африканскими странами в рамках Движения неприсоединения. Я уже упоминал о том, что часть гуманитарной помощи, которую мы оказывали в период COVID-19, была направлена и на Африканский континент", - сказал глава государства, подчеркнув, что до сих пор отношения с африканскими странами как в политической плоскости, так и в торгово-экономической сфере не были на столь высоком уровне. "Наверное, для этого есть естественные причины, и я думаю, что по мере активизации контактов будут оценены возможности и в этом направлении. В любом случае, мы в этом заинтересованы", - отметил Президент.