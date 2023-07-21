https://news.day.az/officialchronicle/1583090.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" поблагодарил дружественные и братские страны Центральной Азии за оказанную поддержку, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что школа должна быть готова к августу, а центр творчества молодежи - к концу года. "Это символы поддержки, и именно столько поддержки мы получили из-за границы после войны. Должен отметить, что это был очень важный жест и пример солидарности".
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