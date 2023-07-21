Президент Ильхам Алиев: Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами

Ответственные СМИ должны способствовать укреплению отношений между соседними странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Глава государства выразил надежду, что IRNA Azerbaijan обязательно внесет вклад в укрепление отношений между нашими странами. "Думаю, лучший способ - это информировать вашу аудиторию в Иране о реальном положении дел в Азербайджане, о процессе восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Конечно, думаю, что будет очень хорошо, если больше людей в Иране будут знать о реальном положении дел во время Второй Карабахской войны и после неё, особенно в связи с повесткой дня Азербайджана по широкому региональному сотрудничеству в этом регионе", - подчеркнул Президент Азербайджана.