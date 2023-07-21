Президент Ильхам Алиев о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность

Мы неоднократно выражали свою позицию по вопросу интеграции армянского населения Карабаха и проявляли максимум конструктивизма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Но, к сожалению, та хунта, которая захватила власть в Карабахе и которая называет себя то "президентами", то "министрами", то "депутатами", вызывает смех уже у всех", - сказал глава государства, отметив, что Армения взяла в заложники тех, кто проживает сейчас на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент. Президент Азербайджана напомнил, что для налаживания контактов с представителями армян в Карабахе был назначен специальный представитель, который был отправлен в Карабах. "Первая встреча состоялась именно там, в поселке Ходжалы на базе российского миротворческого контингента. После этого мы пригласили представителей армян Карабаха приехать в Баку для продолжения диалога. Но они отказались, причем демонстративно. Через какое-то время мы вновь пригласили их, ну, может быть, была какая-то ошибка, - ну, бывает - осечка, с тем, чтобы убедиться в том, что они на самом деле либо хотят, либо не хотят. И вновь был отказ. Но тогда я сказал, что третьего приглашения не будет. Не хотят, значит, не хотят", - подчеркнул глава государства.