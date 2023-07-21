Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет соперничества, наша территория — зона сотрудничества

На территории Азербайджана нет соперничества. Наша территория - зона сотрудничества. В Баку неоднократно проходили встречи российских и американских военачальников. Это были высокопоставленные командиры: начальник Генштаба армии России, командующий войсками США или командующий войсками НАТО. Они выбирали Баку для проведения своих встреч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

"Это был знак уважения к нам. По-моему, в Баку прошло четыре или пять таких встреч. Выбрав Баку, обе стороны показали, что Азербайджан - это страна, которая может объединить интересы даже вечно конкурирующих стран. Это было время, когда конкуренция была более или менее мирной. В нынешних же условиях Азербайджан вновь является местом, где возможно потенциальное возобновление подобного контекста", - подчеркнул глава государства.