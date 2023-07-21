https://news.day.az/officialchronicle/1583125.html Президент Ильхам Алиев: Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьезным проблемам
Президент Ильхам Алиев: Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьезным проблемам
Армения сейчас постепенно становится зоной соперничества, что может привести к серьёзным проблемам. И в ситуацию активно вмешиваются не только русские и американцы, но и другие страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
"Думаю, что у армянского правительства нет чёткой внешнеполитической стратегии. Она у них была до Второй Карабахской войны. Сейчас же мы видим, что у них её нет, что может создать серьёзные проблемы им же", - добавил глава государства.
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