На расширение сети радиовещания Азербайджана выделено 13,7 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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