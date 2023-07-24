https://news.day.az/officialchronicle/1583652.html На расширение сети радиовещания Азербайджана выделено 13,7 миллиона манатов - Распоряжение
На расширение сети радиовещания Азербайджана выделено 13,7 миллиона манатов - Распоряжение
На расширение сети радиовещания Азербайджана выделено 13,7 миллиона манатов.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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