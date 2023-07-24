Халаф Халафов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Халафа Халафова от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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