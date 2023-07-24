https://news.day.az/officialchronicle/1583691.html Халаф Халафов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджана
Халаф Халафов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Халафа Халафова от должности заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре