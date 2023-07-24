https://news.day.az/officialchronicle/1583695.html Халаф Халафов назначен представителем Президента Азербайджана по особым поручениям - Распоряжение
Халаф Халафов назначен представителем Президента Азербайджана по особым поручениям - Распоряжение
Халаф Халафов назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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