Халаф Халафов назначен представителем Президента Азербайджана по особым поручениям

Халаф Халафов назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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