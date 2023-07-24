Трое военных лишены званий и государственных наград

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о лишении М.M.Шихалиева, С.Ю. Алекперова и Я.С.Мамедова высших воинских званий и государственных наград.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению Мовлам Мамедисмаил оглу Шихалиев лишен высшего воинского звания "генерал-майор", ордена "За службу Родине" 3-й степени, медалей "За Родину" и "За военные заслуги", а Сахиб Юнус оглу Алекперов и Ясин Сейфулла оглу Мамедов лишены медалей "За Родину".