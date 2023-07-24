https://news.day.az/officialchronicle/1583711.html В азербайджанских школах участие в сертификации учителей в возрасте 60 лет и старше будет добровольным
В азербайджанских школах участие в сертификации учителей в возрасте 60 лет и старше будет добровольным
Участие в сертификации лиц в возрасте 60 лет и старше в государственных общеобразовательных учреждениях (иных государственных образовательных учреждениях по отношению к педагогам общего образования) будет добровольным.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "Об образовании", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
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