Президент Ильхам Алиев: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока

Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Таким образом, через Азербайджан будет проходить не только один маршрут Баку-Тбилиси-Карс, но и Зангезурский коридор. Все это создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока", - подчеркнул глава государства.