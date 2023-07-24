https://news.day.az/officialchronicle/1583748.html Президент Ильхам Алиев: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока
Президент Ильхам Алиев: Запуск Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока
Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.
"Таким образом, через Азербайджан будет проходить не только один маршрут Баку-Тбилиси-Карс, но и Зангезурский коридор. Все это создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока", - подчеркнул глава государства.
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