Президент Ильхам Алиев: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором

Во время 44-дневной Отечественной Войны большинство западных журналистов были очень агрессивными, они пытались представить Азербайджан агрессором.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Когда мы освобождали наши территории, то боролись за нашу территориальную целостность, мы не ступали на территорию другой страны. Мы просто ликвидировали последствия 30-летней оккупации и этнической чистки, с которыми столкнулись", - отметил глава государства. Он добавил, что западные журналисты пытались представить ситуацию так, как будто Азербайджан являлся агрессором. "А это было абсолютно неприемлемо. И это ещё раз демонстрирует предвзятость, несбалансированный и антиазербайджанский подход западных СМИ к той реальности, в которой мы жили 30 лет", - сказал Президент.