Президент Ильхам Алиев: Объем взаимной торговли между Азербайджаном и Китаем растет

Позиция Азербайджана и Китая по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, совпадает. Мы наблюдаем рост объемов взаимной торговли и особенно потенциал, который мы видим в возникающих новых транспортных маршрутах, которые в будущем еще больше объединят наши страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Это также будет большим вкладом в региональную безопасность и стабильность, потому что когда страны объединяются в формате взаимовыгодного сотрудничества, это способствует региональной стабильности, предсказуемости, процветанию и развитию", - отметил глава государства.