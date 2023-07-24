Президент Ильхам Алиев: Для меня важным является не то, что пишут западные СМИ, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего правительства

Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Поговорив c людьми, Вы можете узнать, что они думают о нашем правительстве, правильны ли наши действия или нет. Вы знаете, сплоченность общества и сильная общественная поддержка, конечно же, вызваны не только нашей политикой и освобождением раннее оккупированных территорий. Но также являются реакцией на антиазербайджанскую пропаганду. И если кто-то на Западе думает, что оскорбляя государственных чиновников, распространяя клевету и слухи, они смогут влиять на общественное мнение в Азербайджане, возможно, они правы, но это влияние будет происходить не в том направлении, в каком им нужно", - подчеркнул глава государства.