https://news.day.az/officialchronicle/1583767.html У министра науки и образования Азербайджана станет больше заместителей
У министра науки и образования Азербайджана станет больше заместителей
У министра науки и образования Азербайджанской Республики станет больше заместителей.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в "Положение о Министерстве науки и образования".
Согласно действующему до сих пор положению, у министра науки и образования было три заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.
Согласно новому Положению, у министра науки и образования будет четыре заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики.
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