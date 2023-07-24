https://news.day.az/officialchronicle/1583773.html В Азербайджане сокращен срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу
В Азербайджане сокращен срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании"".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу, сокращен с 5 до 3 лет.
Отметим, что до утверждения изменений в данном законе учителя, принятые на работу в школу впервые, не проходили сертификацию в течение 5 лет.
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