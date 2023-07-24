В Азербайджане сокращен срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании"".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, срок освобождения от сертификации учителей, впервые принятых на работу в школу, сокращен с 5 до 3 лет.

Отметим, что до утверждения изменений в данном законе учителя, принятые на работу в школу впервые, не проходили сертификацию в течение 5 лет.